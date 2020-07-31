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Adıyaman'da silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-31 23:19:38 -
Adıyaman'da silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Oyalı Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunan 2 grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada Mustafa A, kalbinden bıçaklandı. Daha sonra Mustafa A'nın yakınları tabancayla ateş etti. Olayda Mustafa A'nın yanı sıra her iki gruptan E.B, Ş.B, M.B, V.A. ile H.A. yaralandı.

Ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mustafa A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sağlık durumu ağır olan E.B ile Ş.B, Adıyaman Devlet Hastanesine sevk edildi.

Taburcu olan V.A. ve H.A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Güvenlik güçlerince mahallenin birçok yerinde alınan önlemler sürüyor.

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