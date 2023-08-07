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Yerel Adıyaman’da serinlemek için suya giren genç boğuldu
Yerel

Adıyaman’da serinlemek için suya giren genç boğuldu

Yeniakit Publisher
2023-08-07 07:28:00 -
Adıyaman’da serinlemek için suya giren genç boğuldu

Adıyaman’da serinlemek için suya giren genç boğularak hayatını kaybetti.

Adıyaman’da serinlemek için suya giren genç boğularak hayatını kaybetti.

Damlıca Köyü yakınlarında akarsuya giren Musa Kırgın (22) bir süre sonra gözden kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları neticesinde Musa Kırgın’ın cansız bedeni sudan çıkarıldı. Kırgın’ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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