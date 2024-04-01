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Gündem Adıyaman'da sandıkların tamamı açıldı!
Gündem

Adıyaman'da sandıkların tamamı açıldı!

Yeniakit Publisher
2024-04-01 02:20:00 - 2024-04-01 02:43:47
Adıyaman'da sandıkların tamamı açıldı!

Adıyaman'da sandıkların tamamı açıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre CHP seçimi kazandı.

Yerel seçimin en dikkat çeken sonuçlarından birisi de Adıyaman'da alındı.

2023 seçiminde %52,2 oy alan Cumhur İttifakı, 2024 yerel seçiminde %27,4'e geriledi.

Cumhur İttifakı'ndan ayrılarak kendi adayıyla seçime giren Yeniden Refah Partisi ise %13,7 oy ulaştı.

CHP Adıyaman'da sandıktan %49,7 ile birinci çıktı.


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