Adıyaman'da patlayan klima motoru yangına sebep oldu Adıyaman'da bir evde klimanın motorunun patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Altınşehir Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonunda bulunan klima motorunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası dairede çıkan yangın apartmanı sardı. Sesi duyarak dışarı çıkan apartman sakinleri, durumu itfaiye ve jandarmaekiplerine bildirdi. Evde kimsenin bulunmadığı olayda itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek, soğutma çalışması yaptı. Patlama ve yangın, dairede hasara neden oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.