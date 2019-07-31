Adıyaman'da patlayan klima motoru yangına sebep oldu
Adıyaman'da bir evde klimanın motorunun patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:59
Altınşehir Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonunda bulunan klima motorunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlama sonrası dairede çıkan yangın apartmanı sardı. Sesi duyarak dışarı çıkan apartman sakinleri, durumu itfaiye ve jandarmaekiplerine bildirdi.
Evde kimsenin bulunmadığı olayda itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek, soğutma çalışması yaptı.
Patlama ve yangın, dairede hasara neden oldu.
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