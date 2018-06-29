Adıyaman’da otomobiller çarpıştı: 6 kişi yaralı

Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Yunus Kıyıkın idaresindeki 31 VF 669 plakalı otomobil ile Gölbaşı istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Mesut Nuyan idaresindeki 08 YB 337 plakalı otomobil Karaburun köyü Aşağı azaplı köy yolu kavşağında çarpıştı.

Kazada otomobillerde bulunan sürücü Mesut Nuyan, Ekrem Eren Nuyan, Fatma Nuyan, Rahime Kıyık, Yiğit Bora Kıyık ve yeni doğan bir bebek yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.