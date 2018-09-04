Adıyaman’da otomobil takla attı: 6 kişi yaralandı

Sercan İlbak idaresindeki 02 KR 737 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kahta- Narince Karayolunda takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Sercan İlbak ile otomobilde bulunan Mert, Muhammed, Dilay, Feride vE Selda İlbak yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.