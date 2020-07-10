Adıyaman'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 4 yaralı
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Serhat Altay idaresindeki 33 L 1634 plakalı otomobil, Abdurrahman Haccı idaresindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile elektrikli bisiklette bulunan 2 kişi yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Haccı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.