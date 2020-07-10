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Aktüel

Adıyaman'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-10 23:39:29 -
Adıyaman'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 4 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serhat Altay idaresindeki 33 L 1634 plakalı otomobil, Abdurrahman Haccı idaresindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile elektrikli bisiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Haccı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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