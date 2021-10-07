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Yerel Adıyaman'da ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
Yerel

Adıyaman'da ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

Adıyaman'da tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 17:07:00 -
Adıyaman'da ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

Adıyaman'da tarlada başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Adıyaman Üniversitesi yakınlarındaki tarlada başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yerleşkede bulunan ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile arazöz sevk edildi.

AFAD ekiplerinin de katıldığı çalışmalar sonrasında yangın söndürüldü.

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