Adıyaman'da öğretmenlerden ''Minik Yüreklere Dokunma Kampanyası''

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 4 öğretmen başlattıkları "Minik Yüreklere Dokunma Kampanyası" ile çok sayıda öğrenciye kitap, giysi ve oyuncak yardımında bulunuldu.

İlçeye bağlı Eskitaş köyünde görev yapan 4 öğretmenin sosyal medya aracılığıyla başlattığı kampanya sayesinde yaklaşık 300 öğrenci için çok sayıda kitap, giysi, oyuncak ve ayakkabı toplandı.

Öğretmenler malzemelerin dağıtımını yaparak çocukların gülümsemesini sağladı.

Eskitaş Köyü Ortaokul Müdürü Deniz Özger, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce de bu gibi faaliyetlerde bulunduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Çevredeki 16 köyden gelen öğrencilerle beraber yaklaşık 300 öğrenciye eğitim veriyoruz. Malum yeni tip koronavirüs (Kovid-19) örgün eğitime engel oldu. Fakat bizler tüm ülkede olduğu gibi canlı derslerle öğrencilerimize eğitim vermeye devam ediyoruz. Tabi ki öğretmenin görevi sadece eğitim, çalışma alanı da sadece okul değildir. Burada tüm öğrenciler kırsal kesimde ve ne yazık ki bazı öğrencilerimizin kitap ve giysi, ayakkabı gibi ihtiyaçları var. Biz o ihtiyacı karşılamak için internet üzerinden 'Minik Yüreklere Dokunma Kampanyası' düzenledik ve yüzlerce hayırsever vatandaşın gönderdiği kitap, giysi, ayakkabı, oyuncakları öğrencilere ulaştırdık."

Özger, kampanya kapsamında 13 aileye de gıda yardımında bulunduklarını sözlerine ekledi.