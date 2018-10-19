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Adıyaman'da Nemrut Dağı'ndan dönen turistleri taşıyan minibüs devrildi

Kahta ilçesinde bulunan dünyanın 8'inci harikası Nemrut Dağ’ında, gün batımını izledikten sonra İzmir'e dönen yerli turistleri taşıyan minibüs, freninin boşalması sonucu şarampole devrildi.

19 Ekim 2018 Cuma 08:39
Adıyaman'da Nemrut Dağı'ndan dönen turistleri taşıyan minibüs devrildi

Kaza, gece saatlerinde tarihi Arsemia Kalesi yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Nemrut Dağı’na turist götüren Ramazan Yetkin yönetimindeki 02 D 6074 plakalı minibüs, dönüşte Arsemia Kalesi yakınlarında freni boşalınca sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Ramazan Yetkin ile devrilen minibüste bulunan Firdevs Çetin Uysal, Cafer Uysal, Sinan Ethemoğlu, Ayşe Nur Engindeniz, Kezban Oral, Mehmet Oral, Hanife Seval Acar, İbrahim Altan Acar, Doğan Ceylaner, Zeynep Ceylaner, Erol Özdayı, Nusret Özdayı, Bülent Bedeloğlu, Zeynep Özyar ve Nilgün Mazıcıoğlu yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda ambulansla Kahta Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 08:39
  1. İzmir
  2. nemrut dağı
  3. adıyaman
  4. kaza
  5. trafik kazası

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