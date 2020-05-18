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Aktüel

Adıyaman'da kumar operasyonu: 7 gözaltı

Sosyal mesafe kuralına uymamak ve kumar oynamaktan 15 bin 204 lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-05-18 17:59:56 -
Adıyaman'da kumar operasyonu: 7 gözaltı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen kumar operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamak ve kumar oynamaktan 15 bin 204 lira ceza kesildi.

Mühürlenen iş yeri ruhsatsız olduğu gerekçesiyle kapatıldı.

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