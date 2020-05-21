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Adıyaman'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan hastalar hastane bahçesine fidan dikti

Yeniakit Publisher
2020-05-21 13:43:57 -
Adıyaman'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan hastalar hastane bahçesine fidan dikti

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 3 hasta, hastane bahçesine fidan dikti.

Kahta Devlet Hastanesinde Kovid-19 testi pozitif çıkan Münevver Açık (60), Ferhat Karaman (26) ve Derya Çelebi'nin (39) tedavileri tamamlandı. Gördükleri tedavi sonrası iyileşen hastalar doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Hastane yönetimi tarafından bahçede oluşturulan ve yaşam köşesi ismi verilen alana taburcu edilen 3 hasta kendi elleriyle fidan dikti.

Hastane Başhekimi Dr. Abdulkadir Dost, hastaları taburcu ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Hastalara bir sürpriz yapmak istediklerini aktaran Dost, "Bahçemizde onlara özel bir alan ayırdık. Onlarla birer fidan diktik. Bu vesile ile hem onların mutluluklarını ölümsüzleştirdik hem de doğaya katkı sunduk. Kendi adına dikilen bu fidanların bakımlarını istedikleri zaman gelip yapabilecekler. Artık onların da burada bir dikili ağacı var." dedi.

Tedavi olarak iyileşen Münevver Açık ise taburcu edildiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, tedavi sürecinde kendilerine destek olan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Hayatında ilk kez bir fidan diktiğini belirten Açık, hastane bahçesine diktiği ilk fidanının kendisi için çok daha anlamlı olduğunu söyledi.


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