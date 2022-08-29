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Yerel Adıyaman'da korkutan yangın
Yerel

Adıyaman'da korkutan yangın

Adıyaman’da, sazlık alanda çıkan yangın paniğe neden olurken, olayda bir çok börtü böcek telef oldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-29 13:50:00 -
Adıyaman'da korkutan yangın

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta Karayolunda bulunan Hasancık Köyü yakınlarında yer alan sazlıkta yangın meydana geldi. Sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede harekete geçerek olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleler sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ölen yada yaralananın olmadığı olayda ise bir çok börtü böcek telef oldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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