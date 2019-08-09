0553 313 94 23

Adıyaman’da kedinin yılanla oyunu

Adıyaman’da, sokak kedisinin yakaladığı yılan ile oyunu görenleri şaşırttı.

09 Ağustos 2019 Cuma 10:21
Adıyaman’da kedinin yılanla oyunu

Adıyaman’da, sokak kedisinin yakaladığı yılan ile oyunu görenleri şaşırttı.


Adıyaman Merkez Musalla Mahallesinde bir sokak kedisi, bahçe içerisinde bulduğu yılanı yakaladı. Patileri ile yılanı yakalayan kedi, yılanla bir süre oynadı. Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanla oyun oynayan kediyi fark eden vatandaşlar, cep telefonuyla durumu görüntüledi. Amatör kameralar tarafından kaydedilen kedinin yılanla oyununda, yılan her kaçmak istedikçe kedi yılanı hem ısırdı hem de patilerindeki tırnaklarını batırdı. Kedi oynadığı yılanı bir süre sonra öldürdü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 10:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    1. Diyarbakır'da kaçak elektrik..
    2. İstanbul'da Kurban Bayramı ve 30..
    3. Almanya'nın ihracatı haziranda azaldı
    4. Arsenal, David Luiz'i transfer etti
    5. Sürücülere bayram tatili uyarısı
    6. Gaziantep'te uyuşturucu ticareti..
    7. Akaryakıtta çifte indirim
    8. Suudi Arabistan Husilere ait İHA’yı..
    9. Öğrenciler in tercihi yine Iğdır..
    10. Bayram yaklaşınca kurban pazarı..
    11. Başkan Dündar çarşı esnafı ile..
    12. Malezya’da kayıp İrlandalı kızın ayak..
    13. Teknosa'dan "bayram kampanyası"
    14. İzmirliler bayramda toplu ulaşımdan..
    15. Evde çıkan yangında 4 ton buğday küle..
    16. Kastamonu'da feci kaza! 6 yaralı
    17. İptal edilen Çeşme-Atina feribot..
    18. Vali Recep Soytürk’ün Kurban Bayramı..
    19. Ödemeler dengesi (2)
    20. Mamak’ta mezarlıklar bayrama..
    21. Temmuz ayında Türk hava sahasında 1..
    22. Coca-Cola İçecek, ikinci çeyrekte..
    23. Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü..
    24. "Yeşil kaplumbağalar" sokaklarda çöp..
    25. Hasan Dağ’ından uçan paraşütçüler Ömer..
    26. İbadethaneler bayram için temizlendi
    27. Kurban Bayramı’nda toplu taşıma..
    28. Bağcılarlı Kung Fu’cular, 15 Temmuz..
    29. Başkan Sunar’dan Kurban Bayramı mesajı
    30. Antalya’da biyolojik mücadele için8..
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama
    Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!