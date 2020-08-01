  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adıyaman'da kanadı kırılan leylek tedavi altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-01 10:58:52 -
Adıyaman'da kanadı kırılan leylek tedavi altına alındı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da kanadı kırık halde bulunan leylek tedaviye alındı.

Kent merkezindeki Demokrasi Parkı'nda yaralı ve uçamayan bir leylek bulan Mehmet Kaya, kuşu koruma altına alarak durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Ekipler, teslim aldıkları kanadı kırık leyleğe ilk müdahaleyi yaptı. Leylek tedavisi için Şanlıurfa'daki Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

Mehmet Kaya, yaralı leyleğe sahip çıktığı için mutlu olduğunu, en kısa sürede iyileşerek tekrar özgürlüğüne kavuşmasını beklediğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı