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Aktüel

Adıyaman’da kahvehaneler kapatılıyor

Adıyaman Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Sinan Turan, korona virüsünden dolayı oyun oynamanın yasaklandığı kahvehanelerde müşteri bulunmamasından dolayı kahvehaneleri kapatılma kararı aldıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 16:06:21 -
Adıyaman’da kahvehaneler kapatılıyor

Adıyaman Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Sinan Turan, korona virüsünden dolayı oyun oynamanın yasaklandığı kahvehanelerde müşteri bulunmamasından dolayı kahvehaneleri kapatılma kararı aldıklarını söyledi.


Adıyaman Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Sinan Turan ve Başkan Vekili Sırrı Toprak, aldıkları kapatma kararıyla alakalı yapmış oldukları açıklamada, “Korona virüs salgını dolayısıyla kahvehaneler uzun bir süredir kapalıydı. Son çıkan genelge ile kahvehanelerin açılması kararının alınması bizleri sevindirdi. Biz kahvehane işletmecileri bundan dolayı maske, dezenfektan, eleman alımı gibi hazırlıklarımızı tamamladık. Ve sonradan yapılan açıklamalarda açılan kahvehanelerde oyun oynamanın yasak olduğu belirtildi. Gelen müşterilerimizin hepsi oyun oynamak için geliyor. Oyun oynamaya yasak gelince bu defa kimse gelmiyor ve bizler bu durumdan dolayı Adıyaman’da kahvehaneleri kapatma kararı aldık” diye konuştu.

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