Adıyaman'da Kadir Gecesi'nde 500 ailenin evine iftar için yemek ulaştırıldı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da Kur'an kursu öğreticisi tarafından başlatılan "Bir İftar da Benden Olsun Projesi" kapsamında hazırlanan yemekler, ihtiyaç sahibi 500 ailenin evine teslim edildi.

Mehmet Kırçalı Camisi Kız Kur'an Kursu öğreticisi Nazlı Pektaş Yıldırım'ın başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kadir Gecesi'ne özel olarak 500 aile için iftar yemeği hazırlandı.

Yıldırım ve beraberindeki 10 kişilik ekibin hazırladığı yemekler, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim edildi.

Nazlı Pektaş Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi ramazan ayında başlattıklarını söyledi.

İhtiyaç sahiplerine ulaşmaktan mutluluk duyduklarını belirten Yıldırım, "Ramazan sonuna kadar 2 bin aileye ulaşmayı hedefliyoruz. Bugün lahmacun, çiğ köfte ve tatlı dağıttık. Yarın da tava yemeği yapıp dağıtımını yapacağız. Arife gününe kadar çalışmalarımız sürecek." diye konuştu.



