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Adıyaman'da iki kardeş, müdür yardımcısının burnunu kırdı

Adıyaman'da, kızını okulda bulamayan Mehmet A. ve kardeşi Osman A., sınıflara girdikleri için kendilerini uyaran Okul Müdür Yardımcısı Abuzer Deniz'i döverek burnunu kırdı.

20 Nisan 2018 Cuma 21:19
Adıyaman'da iki kardeş, müdür yardımcısının burnunu kırdı

Olay, bugün öğle saatlerinde Yeni Mahalle'de bulunan Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 9'uncu sınıf öğrencisi A.A.'nın derslere gitmediğini öğrenen babası Mehmet ile amcası Osman A., okula gitti. İki kardeş, okulda sınıfları dolaşarak A.A.'yı aramaya başladı.

Bu sırada iki kişinin sınıfları dolaştığını fark eden Müdür Yardımcısı Abuzer Deniz, kızını arayan Mehmet A. ile kardeşi Osman A.'ya engel oldu. Deniz, A.A.'nın okula gelmediğini ve kendilerine haber verilmediğini söyledi, Mehmet A. ve kardeşi Osman A.'dan dışarı çıkmalarını istedi. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Mehmet A. ve Osman A., iddiaya göre Deniz'i dövmeye başladı. Okul idareci ve öğretmenlerinin araya girmesiyle sonlandırılan kavgada kanlar içerisinde kalan Deniz, çağırılan ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine okula gelen polisler, Mehmet A. ve Osman A. kardeşleri gözaltına aldı.

Kavgada burnu kırılan Müdür Yardımcısı Abuzer Deniz, veli şiddetine maruz kaldığını ve şikayetçi olduğunu belirterek, "Sınıfları dolaştıklarını görünce uyardım ve yaptıkları davranışın doğru olmadığını anlattım. Kızının okula gelmediğini söyleyen veli ile yanındaki kişiyi odama davet ettim. Ancak, kendileri sınıfları dolaşarak, öğrencilere kızlarını sormaya devam etti. Uyarınca da tehditler savurup daha sonra beni darp ettiler. Kendilerinden şikayetçiyim" dedi.

Yaralanan Müdür Yardımcısı'nı hastanede ziyaret eden Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz ise eğitimcilere yönelik şiddetin gün geçtikçe attığını ifade ederek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim öğretiminde fedakar ve cefakar çalışmalar yapan eğitimcilerin karşı karşıya kaldığı şiddet ve baskı eğitimcilerin tahammül sınırlarını zorluyor" dedi.

Olayın ardından kendisinden haber alınamayan liseli A.A.'nın da polis tarafından arandığı bildirildi.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 21:19
  1. Adıyaman

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