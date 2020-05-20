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Yerel

Adıyaman'da iki grup arasında öldüresiye kavga

Adıyaman'da iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tekmeli yumruklu kavga çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 16:43:00 -

Olay, Atatürk Bulvarı Mimar Sinan Parkı önünde meydana geldi. İki grup arasında tekme ve yumrukların konuştuğu kavgayı amatör kamera görüntüledi. Birbirlerine öldüresiye vuran kişilerin kavgasını gören vatandaşlar ne polisi aradı, ne de kavgayı ayırdı. Görüntülerde iki kişinin birkaç kişiyle kavga ettiği görülürken, kavga karışan kişilerin elbiseleri parçalandı. Kavga eden kişilerden biri elbiseleri yırtık halde kanlar içinde kaçarak kurtulabildi. Dakikalar süren kavgadan sonra taraflar olay yerinden ayrıldı.

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