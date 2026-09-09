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Yerel Adıyaman’da iki araç çarpıştı: Panelvandaki 2 kişi kaçtı
Yerel

Adıyaman’da iki araç çarpıştı: Panelvandaki 2 kişi kaçtı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Adıyaman’da iki araç çarpıştı: Panelvandaki 2 kişi kaçtı

Adıyaman’da otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Panelvanda bulunan sürücü ile yanındaki kişinin, kazanın ardından aracı bırakarak olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Kaza, Siteler Mahallesi Örenli TOKİ yakınlarında meydana geldi. Osman Y. yönetimindeki 06 EEB 739 plakalı otomobil, sürücüsü henüz belirlenemeyen 77 BN 538 plakalı panelvanla çarpıştı.

Çarpışmada otomobil sürücüsü Osman Y. yaralandı. İddiaya göre panelvanın sürücüsü ile yanında bulunan kişi ise araçtan inerek olay yerinden uzaklaştı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Osman Y., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar, polis ekiplerinin incelemesinin ardından olay yerinden götürüldü.

KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

Polis ekipleri, panelvan sürücüsünün kimliğini belirlemek ve şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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