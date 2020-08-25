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Aktüel Adıyaman'da görme engelliler için "sesli kütüphane" açıldı
Aktüel

Adıyaman'da görme engelliler için "sesli kütüphane" açıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-25 18:27:37 -
Adıyaman'da görme engelliler için "sesli kütüphane" açıldı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da görme engellilerin yararlanması amacıyla "sesli kütüphane" açıldı.

Adıyaman Belediyesine ait Abdulhamithan Kültür Merkezinde açılan kütüphaneden faydalanmak isteyen görme engelliler, Belediyeye ait engelsiz ulaşım aracıyla binaya getiriliyor.

Engelli kişiler, kütüphanede oluşturulan özel yazılımlarla geliştirilen sistemde kulaklık yardımıyla kitaplardan yararlanacak.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, hizmet vermeye başlayan kütüphanenin kente hayırlı olmasını diledi.

Adıyaman'da yaklaşık 2 binden fazla görme engellinin bulunduğunu ifade eden Kılınç, şöyle konuştu:

"Bu vatandaşlarımızın sosyal yaşamda daha fazla yer alabilmelerini sağlamak amacıyla Adıyaman Belediyesi olarak sesli kütüphaneyi hayata geçirdik. Hizmete giren kütüphanemizde görme engelli vatandaşlarımız kitaplarla buluşup, istediği kitapları dinleyebilecek ve girecekleri sınavlara rahatlıkla hazırlanabilecekler. Belediyemizin katkıları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün bünyesinde, Abdulhamithan Kültür Merkezinde bulunan okuma odamızda oluşturduğumuz ve teknolojik alt yapı sistemleri ile görme engelli vatandaşlarımızın en sağlıklı şekilde yararlanmalarını amaçladığımız kütüphanemizden tüm görme engelli bireylerimiz, ücretsiz erişim ve üyelik sağlanarak faydalanabilecekler. Bu kardeşlerimden Cemil Meriç'i örnek almalarını istiyorum."

Kütüphaneyi inceleyen görme engelli vatandaşlardan Hikmet Yüksel ile Eşref Ağır da Belediye Başkanı Süleyman Kılınç başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

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