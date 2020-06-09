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Aktüel

Adıyaman'da fuhuş operasyonunda bir kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-09 20:37:20 -
Adıyaman'da fuhuş operasyonunda bir kişi tutuklandı

ADIYAMAN (AA)- Adıyaman'ın Kahta ilçesinde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahallede bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, eve düzenledikleri operasyonda biri yabancı uyruklu 6 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerin ardından 12 bin 756 lira para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen A.Ş. ise "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan tutuklandı.

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