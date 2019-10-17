Adıyaman'da firari asker hırsızlıktan yakalandı
Adıyaman'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan firari asker tutuklandı.17 Ekim 2019 Perşembe 10:57
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evden ceptelefonuhırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlikkamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Ş.B. olduğunu tespit etti.
Kent merkezinde gözaltına alınan Ş.B, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Öte yandan zanlının yaklaşık 2 ay önceEdirne'deki birliğinden firar ettiği öğrenildi.
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