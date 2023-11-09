Adıyaman’da Filistin'e destek yürüyüşü

Anadolu Gençlik Derneği Adıyaman Şubesi öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar Adıyaman Merkez Altınşehir Mahallesi Gökkuşağı Caddesi üzerinde yatsı namazı sonrası yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüşte Filistin ve Türk bayrakları taşıyan grup, İsrail’e karşı sloganlar attı. Anadolu Gençlik Derneği Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Gezici yaptığı açıklamada, "Dünyanın gözü önünde soykırım yaşanıyor. Her fırsatta insan haklarından dem vuran batı ve Amerika, tüm dünyanın gözleri önünde işlenen İsrail terörizmine hiçbir zaman karşı çıkmamıştır. Şimdi de bütün yüzsüzlükleriyle Filistin’e karşı insan haklarını ihlal ediyorsunuz saldırıları durdurun çağrısı yapıyorlar. Fakat onlara karşı biz Kudüs’ün Mescidi Aksa'nın özgürlüğüne giden yolda Filistinli kardeşlerimizle ve mücahitlerle omuz omuza olduğumuzu haykırmak için buradayız” diye konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından yapılan dualar sonrasında kalabalık grup sessizce dağıldı.



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