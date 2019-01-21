Adıyaman'da farklı meslek grupları tiyatroyla buluştu

Adıyaman'da sosyal medya üzerinden bir araya gelen doktor, öğretmen, öğrenci ve esnaf gibi çeşitli meslek grubu mensupları "Gölge sanat" adını verdikleri tiyatro topluluğuyla oyunlar sahneliyor.

Kentte yaşayan ve tiyatroya ilgi duyan farklı meslek gruplarındaki 10 kişinin oluşturduğu tiyatro grubu, "Yalancı aranıyor", "Cimri", "Kayıp hayatlar" ve "Dans eden eşek" gibi oyunları çeşitli mekanlarda ve okullarda tiyatroseverlerin beğenisine sunuyor.

Çelikhan ilçesi Yeşiltepe Ortaokulu'nda görevli Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mehmet Atcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte farklı meslek gruplarından kişilerle tanışıp yaklaşık 5 ay önce "Gölge sanat" adını verdikleri tiyatro grubu kurduklarını söyledi.

Tiyatro grubuyla çeşitli faaliyetler yürüttüklerini, oyunlar sahnelediklerini dile getiren Atcı şöyle devam etti:

"Üniversite yıllarında tiyatro ile uğraşıyordum. Batman'da bir süre görev yaptım. İlgi üzerine tiyatroya yöneldim. Atandıktan sonra Adıyaman'da da tiyatro yapmak istedim. Sosyal medya üzerinden değişik meslek gruplarındaki arkadaşlarla bir araya gelip çocuk oyunları ve toplumsal değerleri ön plana tutan oyunlar oynuyoruz. Oyunlarımızın özünde eğitim var. Örneğin, hırsılık ve yalan söylemenin kötü olduğunu oyunlarımızda anlatıyoruz. Ayrıca oyunlarımız ile çocuklarımızın gönlüne girmek istedik."

Sahneledikleri oyunlardan bahseden Atcı, "İlk olarak 'Yalancı aranıyor' adlı oyunu oynadık. İkinci oyunumuzda Moliere'inin Cimri adlı eserini canlandırdık. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Mehmet Tekkanat'ın 'Kayıp hayatlar' adlı oyunu sahneledik. Son oyunumuz ise çocuklara yönelik eğitim amaçlı 'Dans eden eşek' adlı oyunu sahneledik." dedi.

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Berivan Şahin ise grubun oyunlarını izleme fırsatı bulduğunu ve çok beğendiğini söyledi.

Tiyatroya ilgisinin olduğunu aktaran Şahin, "Grubun oyunlarını çok sevdim. Tiyatroya ilgim vardı ve grubu dahil oldum. Dans eden eşek adlı oyunda rol aldım. Amacımız, tiyatro ile toplumdaki insanları bir araya getirmek." diye konuştu.

"Tiyatroyu her kesime yaymak istiyoruz"

Din Kültürü Öğretmeni Recep Kurtuluş ise amatör olarak tiyatro ile uğraştığını ifade etti.

Yaklaşık 4 yıldır tiyatroyla ilgilendiğini dile getiren Kurtuluş, "Ekibimiz 10 kişilik. Ekip içerisinde doktor, öğretmen, esnaf ve öğrenci var. Tiyatroyu her kesime yaymak istiyoruz." şeklinde konuştu.