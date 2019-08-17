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Adıyaman’da evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

17 Ağustos 2019 Cumartesi 22:59
Adıyaman’da evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da bıçaklı saldırıda yaralanan genç kadın hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eskisaray Mahallesi'nde evinin önünde oturan Çimennur Atar (19), kimliği belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Bacağından yaralanan Atar, olay yerine çağrılan polis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 22:59
  1. Adıyaman
  2. bıçaklanma
  3. kavga

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