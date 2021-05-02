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Ekonomi Adıyaman'da esnafa nakdi destek
Ekonomi

Adıyaman'da esnafa nakdi destek

Adıyaman Belediyesi, pandemi sürecinde işyeri kapatıldığı için büyük sıkıntı yaşayan esnaflara nakdi destekte bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 17:27:00 - 2021-05-02 17:27:27
Adıyaman'da esnafa nakdi destek

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın, koronavirüs salgınının yayılımını azaltmak için faaliyetleri genelge ile durdurulan kıraathane, kantin, lokanta ve tatlıcı esnafına 1000 TL nakdi yardımda bulunulduğunu dile getirdi.

483 esnafa yapılacak nakdi yardımla ilgili bilgi veren Başkan Kılınç, “Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından dolayı etkilenen vatandaşlarımıza desteklerimiz devam ediyor. Şu ana kadar birçok kesime yaptığımız ayni ve nakdi yardımlarımızın sonuncusunu pandemiden en fazla etkilenen meslek grupları olan kıraathaneci, kantinci, lokantacı ve tatlıcı esnafına yapıyoruz. İl merkezimizde hizmet veren bu meslek grubundaki 483 esnafımıza bin TL nakdi para dağıtımı başladı. Bu süreçte hemşerilerimizin sıkıntılarının çözülmesi için bir nebze olsun gayret gösterebiliyorsak ne mutlu bize. Esnaf odalarımızla ortak yürüttüğümüz bu çalışmamız devam edecek ve inşallah bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız” diye konuştu.

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