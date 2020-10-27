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Aktüel Adıyaman'da eşeğin tekmelediği yaşlı adam ağır yaralandı
Aktüel

Adıyaman'da eşeğin tekmelediği yaşlı adam ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 13:21:22 -
Adıyaman'da eşeğin tekmelediği yaşlı adam ağır yaralandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, binmek istediği eşeğin tekme attığı yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Güngörmüş köyünde yaşayan Yusuf Mancak (70), bahçeye gitmek için evinin önünde binmeye çalıştığı eşeğin tekme atması sonucu düştü.

Göğsüne aldığı darbeyle yaralanan yaşlı adam, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Gerger Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Mancak'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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