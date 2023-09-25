Adıyaman'da elektrik kesintisi esnafı bıktırdı!
Adıyaman'da 3 gündür art arda yaşanan elektrik kesintisi esnafı zor durumda bıraktı.
Yeniakit.com.tr haber merkezine ulaşan Adıyaman'lı vatandaşlar elektrik kesintisi sebebiyle yaşadıkları zorlukları anlattı.
Kentte son 3 gündür "bakım" gerekçesiyle elektriğin gündüz saatlerinde kesileceği duyuruldu.
Akşam saat 17:00'da verileceği belirtilen elektrik her seferinde daha geç saatlerde sağlandı.
Fiilen devam eden elektrik kesintilerinden mağdur olan esnaflar, yetkililerden geçerli bir açıklama bekliyor.
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