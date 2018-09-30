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Adıyaman'da eğlence merkezinde silahlı kavga: 1 kişi yaralı

Besni ilçesinde bir eğlence merkezinde iki  kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

30 Eylül 2018 Pazar 08:18
Adıyaman'da eğlence merkezinde silahlı kavga: 1 kişi yaralı

Eski Besni yerleşim yeri üzerinde bulunan bir eğlence merkezinde Y.T.  ile E.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.T. tabancasıyla E.B'ye ateş  etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan E.B, 112 Acil servis  ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan E.B, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma  Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinden kaçan Y.T'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü  belirtildi.

  
 

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 08:18
  1. Adıyaman
  2. Besni

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