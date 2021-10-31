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Yerel Adıyaman'da direğe çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Yerel

Adıyaman'da direğe çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Adıyaman'da direğe çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 04:59:00 -
Adıyaman'da direğe çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Adıyaman'da otomobilin direğe çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Sürücüsü öğrenilemeyen 01 ACF 738 plakalı otomobil, Altınşehir Mahallesi Eğriçayı Köprüsü'nde bulunan refüjdeki direğe çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince, otomobilde bulunan Serdar Aşuk ile ismi öğrenilemeyen bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 2 kişinin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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