  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'de belki de kimsenin haberdar olmadığı o İHA'yı sessiz sedasız aldılar! Hemen havalandırdılar Birçok kişinin otomatik refleksi... Yağmur yağarken sakın pencereleri kapatmayın! 'İnşallah' diyerek gönülleri fethetmişti! Ünlü yıldıza Kuran-ı Kerim hediye edildi! Merkez Bankasının rezervleri artmaya devam ediyor Bir fincan kahve deyip geçmeyin... Kahve tüketmeyi bıraktığınızda saçınıza neler olur? Juraj Blanar 'bir karar vermemiz gerekiyor' diyerek duyurdu: Türkiye'nin yolunu izleyelim Bu yumurta 30 milyon dolar! 3 dakikada satıldı! Kayıp zabıta memuru ırmakta ölü bulundu Resmi açıklama geldi! Siyonist Netanyahu kansere yakalanmış
Türkiye
5
Yeniakit Publisher
Karadeniz alarm veriyor: Suyun rengi değişti
IHA Giriş Tarihi:

Karadeniz alarm veriyor: Suyun rengi değişti

Ordu'da etkili olan yağışların ardından, yüksek kesimlerden ırmaklarla Karadeniz'e dökülen çamurlu sular nedeniyle deniz yüzeyinin rengi değişti.

İlde hafta başından itibaren etkili olan yağışlar, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Bugün itibarıyla sahil kesimlerinde etkili olan güneşli hava ile birlikte hava sıcaklıkları arttı. Yüksek kesimlerden dere ve ırmaklarla taşınan yağmur suları Karadeniz'e ulaştı.

Irmakların Karadeniz'e döküldüğü noktalarda ise çamurlu sularla birlikte deniz yüzeyinin rengi, kıyıdan açığa doğru değişti. Çamurlu sular deniz yüzeyinin geniş bir kısmını kaplarken, tuzlu ve tatlı suyun birbirine karışmadığı da gözlemlendi.

"İleri derecede kahverengileşme var" Sahilde bulunan Hakan Aktaş isimli vatandaş, "Arkadaşlarımızla ve farklı kişilerle görüştüğümüzde mevsimlerin değiştiği yönünde bilgiler var. Yüksek kesimlerde kar olduğu, mevsimlerin normalin dışında seyrettiği söyleniyor. Bunun sonucunda hava bir soğuk, bir sıcak. Baharı tam anlamıyla yaşayamıyoruz.

Şu anda dereden denize akan sularda ileri derecede kahverengileşme, toprak göçü gibi bir durum mevcut. Mevsimin bu zamanında bu kadar olması normal gelmiyor ama bakıldığında güzel bir görüntü de oluşuyor. Şu anda denizin kıyı kesimlerinde kahverengilik vardı, şimdi ise epey açıklarda bulanıklık görülüyor" dedi. Taci Güney ise dereden akan suların denize karışması sonucu suyun renginin kahverengiye döndüğünü belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23