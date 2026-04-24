En çok bel bağladıkları kaleci artık... Bayern Münih'ten Uğurcan kararı: 1 sezon daha
Geçtiğimiz günlerde Alman basınında Bayern Münih'in, Uğurcan Çakır'la ilgilendiği yönünde haberler çıkmıştı. Ancak Bayern'den kritik bir hamle geldi.
Galatasaray ve Milli Takım'da çok iyi performanslar sergileyen Uğurcan Çakır, birçok Avrupa devinin radarına girmişti.
Geçtiğimiz günlerde Alman basınında çıkan haberlerde; Bayern'in, Uğurcan'a karşı olan ilgisi doğrulanmıştı. Ancak Galatasaray Yönetimi'nin yıldız kaleciyi satmaya sıcak bakmadığı da belirtilmişti.
Bu haberlerin ardından Bayern Münih'ten kritik bir hamle geldi. Alman devi, 40 yaşındaki efsane kalecisi Manuel Neuer'le 1 sezon daha devam etme kararı aldı.
Yani 1.93 boyundaki file bekçisi, 41'inde de Bayern Münih ile maçlara çıkacak. Böylece Bundesliga temsilcisi, muhtemel kaleci transferinden de kısa vadede vazgeçti.
Önümüzdeki sezonun ardından neler yaşanacağı ise bilinmiyor. Sonuçta Neuer sonsuza kadar Bayern kalesini korumayacak.
Fotospor'a göre; Alman devi, 2027 yazında Uğurcan Çakır için resmi teklifini sunabilir. Yaklaşan transfer döneminde ise herhangi bir hamlede bulunmayacaklar...
