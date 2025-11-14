Adıyaman’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti öncesi hazırlıklar sürüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Kasım’da gerçekleştireceği Adıyaman ziyareti öncesi kentteki hazırlıklar devam ediyor.
Ziyaret kapsamında düzenlenecek kura ve anahtar teslim törenine ev sahipliği yapacak Atatürk Bulvarı Rezerv Alanı’nda çalışmalar hızlandırıldı.
Adıyaman Valisi Osman Varol, beraberindeki heyetle birlikte alanda incelemelerde bulunarak hazırlık süreci hakkında bilgi aldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından bölgede yürütülen çalışmaların daha da hız kazandığı belirtildi.