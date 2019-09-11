Adıyaman'da cezaevindeki mahkum ölü bulundu

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hüküm giyen bir mahkum yatağında ölü bulundu. Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 2010'da Şanlıurfa'da bir cinayet olayına karışarak tutuklanan ve Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumunda hapis yatan Aziz Kırkdağ (55), sabah saatlerinde yatağında hareketsiz halde bulundu. Koğuştaki arkadaşları Kırkdağ'ı yatağında hareketsiz görünce durumu görevlilere bildirdi. 112 Acil Servis ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Kırkdağ'ın cesedi otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan Kırkdağ'ın kısa süre önce açık kalp ameliyatı olduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.