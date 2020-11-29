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Gündem Adıyaman'da bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Gündem

Adıyaman'da bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Sayören köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 01:00:00 -
Adıyaman'da bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

2 bin kişinin yaşadığı Sayören köyü, bazı kişilerin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine ilçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda 14 gün süreyle karantinaya alındı. Köyün giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kontrol amaçlı yaya ve araç ulaşımına kapatıldı.

Köy muhtarı Sadullah Karadeniz de karantina süresince köy sakinlerini dışarı çıkmamaları konusunda uyardıklarını söyledi.

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