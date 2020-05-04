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Aktüel

Adıyaman'da bir köy karantina altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-04 14:05:19 -
Adıyaman'da bir köy karantina altına alındı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya altındı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine mide ağrısı şikayetiyle başvuran K.A. tedavisinin ardından Gölbaşı ilçesindeki ailesinin yanına döndü.

Bir süre ailesiyle kalan K.A. yeniden rahatsızlanınca Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Burada kontrolleri yapılan hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Hastanın ailesi de karantina altına alınarak numuneler alındı. Beş kişilik aileden K.A'nın eşi E.A. ve oğlu A.A'nın da testleri pozitif çıktı.

Aile üyelerinden A.A'nın Yeşilova köyünde yaşayan akrabalarını ziyarete gittiği ve bir süre burada kaldığının öğrenilmesi üzerine Gölbaşı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Yeşilova köyü karantina altına alındı.

Karar üzerine giriş ve çıkışa kapatılan köyde güvenlik güçlerince önlem alındı.

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