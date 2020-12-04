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Aktüel Adıyaman'da bir belde ve iki köy karantinaya alındı
Aktüel

Adıyaman'da bir belde ve iki köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 14:42:58 -
Adıyaman'da bir belde ve iki köy karantinaya alındı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir belde ile iki köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Harmanlı beldesi ile Çakmak ve Kalemkaş köylerinde Kovid-19 testleri sonucunda pozitif vakaların artması ve bulaşma riskinin yüksek olması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek ve tedbir amacıyla karantina uygulamasının başladığı belirtildi.

Açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca bu süre içinde temel ihtiyaçların giderilmesi için her aileden sadece bir kişinin dışarıya çıkmasına, bakkal, kasap ve tüp satışı yapan yerler hariç tüm iş yerlerinin kapatılmasına karar verildiği kaydedildi.

Kararlara uymayanlara İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Belde ile köylerin giriş ve çıkışları jandarma ekiplerince kapatıldı.

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