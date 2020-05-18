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Adıyaman'da bir apartman karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 02:32:01 -
Adıyaman'da bir apartman karantinaya alındı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartmanın karantinaya alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek için sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca bazı kararlar alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Adıyaman genelinde hastalığın yayılmasını kontrol altına almak için Kadir Gecesi günü, Ramazan Bayramı arifesi ve bayram günlerinde tüm vatandaşlarımızın sosyal mesafe ihlalinin önüne geçilmesi için mezarlık ziyaretlerinin ertelenmesinin sağlanması, Karapınar Mahallesi Girik Küme Evleri'nde bulunan apartmanda ikamet eden ailede iki ve üzeri kişinin Kovid-19 hastalığı nedeniyle yaşadıkları apartmanda 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi."

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