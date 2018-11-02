0553 313 94 23
impression

Adıyaman'da bin 500 yıllık kilise bulundu

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, bin 500 yıllık kilise bulundu. Kilisenin Doğu Roma Dönemi'ne ait olduğu düşünülüyor.

02 Kasım 2018 Cuma 15:03
Adıyaman'da bin 500 yıllık kilise bulundu

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, Doğu Roma Dönemi'ne ait olduğu belirlenen ve içerisinde Malta haçları, ayak izi ve sunum çukurunun yer aldığı 1500 yıllık olduğu tahmin edilen kilise bulundu.

1992 yılında Atatürk Barajı'nın yapılmasıyla birlikte su altında kalan Gerger'in Küllüce köyü sınırlarındaki Fırat Nehri kıyısındaki mağaranın girişinde 2 Malta haçı, ağ bezemesi içerisinde 1 haç, 1 ayak izi ve sunum çukuru bulundu. Hrıstiyanların ayin yaptığı 1500 yıllık olduğu tahmin edilen kilisenin Doğu Roma Dönemi'nde yapıldığı belirlendi. 5 metre yüksekliğinde ve 12 metre uzunluğundaki mağaranın keşfedilmesi sevinçle karşılanırken, yetkililer bölgenin turizm kazandırılması için çalışma başlattı.

"Doğu Roma Dönemi'ne ait"

Mağarayı köylülerin ihbarı üzerine keşlettiklerini belirten Adıyaman Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan, "Mağara 5 metre yüksekliğinde, 12 metre uzunluğunda. Bu mağara kireç taşından yapılmış olup doğal bir mağaradır. Mağaranın kuzey girişinde ise kırmızı boyama tekniği ile yapılmış olan daire içerisinde ve ağ bezemesi içerisinde Malta haçı bulunmaktadır. Bu Malta haçlarının Doğu Roma Dönemi'ne ait olduğu düşünülmektedir. Malta haçlarından yola çıkarak bu alanın Hıristiyanların ayin yaptığı alan olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Hemen içerisinde sunum çukurları bulunmaktadır. Bu sunum çukurları da yine sunum yapılan çukurlar olduğunu tespit ettik" dedi.

Yaklaşık 2 ay önce aynı bölgede, Roma Dönemi'nde yapıldığı tahmin edilen 2 bin yıllık taş askeri gözetleme kulesi bulunmuştu.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 15:03
  1. Adıyaman
  2. kilise bulundu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Benzin istasyonunun tuvaletinde bisküvi reklamı!
    1. Benzin istasyonunun tuvaletinde..
    2. Maske taksan ne fayda!
    3. Lezzet ve sunumun eşsiz buluşması:..
    4. Protein alamayan bebekler ölüyor
    5. ABD 2 Türk Bakan'a yönelik..
    6. Vasip Şahin'den veda mesajı
    7. Tam teşekküllü otomotiv kompleksi
    8. Bademcik iltihabını ciddiye almazsanız..
    9. Norveç'ten Suudi Arabistan kararı!
    10. Derbi gününün, Aziz Yıldırım için..
    11. Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl..
    12. Kenevirin faydası ortaya çıktı
    13. Kadim şehir her alanda altın çağını..
    14. En sinsi kanser pankreas kanseri
    15. Reklam filminde oynadığı bankadan,..
    16. Reklamcıya, satıcıya aldanıp soyulmayın!
    17. Ticaret Bakanı Pekcan'dan Çin'e çıkarma
    18. İlk derbinin galibi Galatasaray oldu
    19. 2 kişinin öldüğü göçükle ilgili..
    20. İşte enerji hırsızları
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman

    Günün Karikatürü

    2 Kasım 2018
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    ‘Defedin bu sürtüğü’
    ‘Defedin bu sürtüğü’