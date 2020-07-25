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Aktüel

Adıyaman'da bazı binalar karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-25 00:05:19 -
Adıyaman'da bazı binalar karantinaya alındı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da bazı binalar için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kararı verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bulunan mahalle ve caddelerdeki bazı binalarda yaşayan vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Alitaşı Mahallesi Halep Caddesi, Bahçecik, İmamağa, Mara Mehmet Akif, Sümerevler ve Türkiye Petrolleri mahallelerinde bulunan bazı binalarda karantina uygulanmasına karar verildi.

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