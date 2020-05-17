  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hekimlerimiz yetkinler

YHT seferleri başlıyor

Çay izni alanlar yarın gece yolcu

Ejder’in ilk ihracatı Ortadoğu’ya

Türkiye 3 operatörle bilgi çağında mobile 78 milyar lira Yatırdılar
için kalan
Aktüel

Adıyaman'da alevler arasında kalan 2 çocuğu itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-05-17 11:26:45 -
Adıyaman'da alevler arasında kalan 2 çocuğu itfaiye kurtardı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da bir evde çıkan yangında alevler arasında kalan iki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Eskisaray Mahallesi'nde Suriye uyruklu Ahmet A'ya ait 3 katlı bir evin birinci katında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kendi imkanlarıyla çocuklarını yangından kurtaramayan aile, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri iki çocuğu alevler arasından kurtarıp ailesine teslim etti.

Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı