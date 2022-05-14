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Siyaset Adıyaman'da Ahmet Davutoğlu'na tokat gibi tepki! 'PKK ile yuvarlak masada oturduğunuz için sizi tebrik ederim'
Siyaset

Adıyaman'da Ahmet Davutoğlu'na tokat gibi tepki! 'PKK ile yuvarlak masada oturduğunuz için sizi tebrik ederim'

Adıyaman'da partisinin il başkanlığı binasının açılışına katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, vatandaşların tepkisi ile karşılaştı. Kime selam verse tepki gören Davutoğlu neye uğradığını şaşırdı.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 19:04:00 - 2022-05-14 19:33:36

 Yeniakit.com.tr 

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin il başkanlığı binasının açılışı için Adıyaman'a gitti.

Esnaf ziyareti de yapan Davutoğlu, Adıyamanlıların tepkisi ile karşılaştı. Kıraathanede bir vatandaş, Davutoğlu'na "Cumhurbaşkanımız sana ne yaptı da yanından ayrıldın?" diye sordu.

Dışarı çıkan Ahmet Davutoğlu bir başka vatandaşın aynı sorusu ile karşılaştı: Sen buraya nasıl geldin? AK Parti'den niye ayrıldın? Ne gördün de, niye ayrıldın? Oyumuz sana değil.

'Dağdakilere güvenme!'

Ahmet Davutoğlu'na daha sonra da HDP tepkisi gösterildi. Bir vatandaş Davutoğlu'na, "Dağdakilere güvenme. Polisimizi askerimizi öldürenlere güvenme." dedi.

Başka bir vatandaş ise "Sen HDP ve CHP ile berabersin. Eski bir başbakan olarak bunu size yakıştıramadım." eleştirisinde bulundu.

Davutoğlu'na son tepkiyi şehit yakınları gösterdi. Adıyamanlı bir şehit yakını, "Sizi tebrik ederim. Niçin tebrik ederim? PKK ile yuvarlak masada oturduğunuz için. Bu benim hoşuma gitmiyor. O kadar şehit var, polis öldürüyorlar, asker öldürüyorlar. Bunu yapmayın. Ben şehit babasıyım bunu bana yapma, beni yakma. CHP’den uzak dur." ifadelerini kullandı.

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