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Aktüel

Adıyaman'da 50 ev karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-08 11:09:00 -
Adıyaman'da 50 ev karantinaya alındı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 50 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele çerçevesinde yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Bahçecik, Bahçelievler, Cumhuriyet, Fatih, Karapınar, Mehmet Akif, Örenli, Sıratut, Siteler, Sümerevler, Turgut Reis, Ulu Cami, Yavuz Selim, Yeşilyurt, Altınşehir, Barbaros, Hürriyet, Kayalık, Yeni ve Malazgirt Mahalleriyle Gümüşkaya köyündeki 50 evde karantina uygulanmasına karar verildi.


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