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Adıyaman'da 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 02:27:32 -
Adıyaman'da 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da aynı aileden 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Siteler Mahallesi'nde yaşayan 9 kişilik Çavuş ailesinin 5 ferdi iftar sonrası rahatsızlandı.

Mide bulantısı ve istifra şikayetleri üzerine aile, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Çavuş ailesinden 5 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan aile bireylerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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