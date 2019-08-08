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Adıyaman’da 3 ilçenin kaymakamı değişti

2019 yılı Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesi ile Adıyaman’ın Besni, Gölbaşı ve Kahta Kaymakamları değişti.

08 Ağustos 2019 Perşembe 12:08
Adıyaman’da 3 ilçenin kaymakamı değişti

2019 yılı Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesi ile Adıyaman’ın Besni, Gölbaşı ve Kahta Kaymakamları değişti.


Kararname kapsamında alınan 403 mülki idare amirinin görev yerlerinin liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değişti.


Adıyaman’da Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, mülkiye müfettişliğine, Besni Kaymakamlığına ise Ardahan Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu atandı.


Gölbaşı Kaymakamı Adem Kaya Manisa Demirci Kaymakamlığına, Ankara Çamlıdere Kaymakamı Mutlu Köksal atandı.


Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ise Trabzon Sürmene Kaymakamlığın, Erzurum Vali Yardımcısı Saadettin Doğan Kahta Kaymakamlığına atandı.


Adıyaman Valiliği Hukuk Müşavirliğine ise Diyarbakır Hazro Kaymakamı Yusuf İşman Diktaş atandı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 12:08
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