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Aktüel

Adıyaman'da 3 bin 500 yetim çocuğa bayramlık

Yeniakit Publisher
2020-07-21 13:34:43 -
Adıyaman'da 3 bin 500 yetim çocuğa bayramlık

ADIYAMAN (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Adıyaman'da 3 bin 500 yetim çocuğa bayramlık kıyafet, eşofman ve ayakkabı dağıtıldı.

İHH, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kentte yaşayan yetim çocuklara, hayırseverlerce bağışta bulunulan kıyafetlerin dağıtımına başladı.

Adıyaman Genç İHH Başkanı Abdurrahman Demirkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte yaşayan 3 bin 500 yetim çocuğa Kurban Bayramı öncesi kıyafet yardımında bulunduklarını söyledi.

Bayram öncesi yetim çocuklara kıyafetlerini ulaştırmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Demirkaya, "Yetim çocuklarımız bayram öncesi sevinç yaşadı. Kıyafetlerini giyen çocukların mutluluğu görmeye değerdi. Biz de emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.

10 yaşındaki Rukenur Öztürk ise yapılan yardımlardan çok mutlu olduğunu belirterek hayırseverlere teşekkür etti.

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