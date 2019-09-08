Adıyaman yaz spor okulları sona erdi Adıyaman Belediyesi bünyesinde bu yıl 4 binin üzerinde öğrenciye kapılarını açan yaz spor okulları sona erdi.

Adıyaman Belediyesi bünyesinde bu yıl 4 binin üzerinde öğrenciye kapılarını açan yaz spor okulları sona erdi.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren yaz spor okulları, Adıyaman Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen sertifika töreniyle yaz sezonunu kapadı.

Haziran ayında başlayan ve bu yıl yüzme, futbol ve kort tenisi branşlarında toplam 4 bini aşkın öğrenciye eğitim veren Adıyaman Belediyesi Yaz Spor Okulları kapanış törenine katılan Adıyaman Belediyesi Başkan Yardımcısı Reşit Bilgin, tüm sporcuları ve ailelerini tebrik etti. Çok sayıda öğrenci velisinin de katıldığı törende yaz spor okullarına katılan 4 bini aşkın öğrenciye sertifikalarını dağıttı.

Ayrıca, törende düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalyaları Belediye Başkan Yardımcısı Reşit Bilgin tarafından takdim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.