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Adıyaman Valisi Aykut Pekmez’in Kurban Bayramı mesajı

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Kurban Bayramı ile ilgili yayımladığı mesajında, “Yardımlaşma ve dayanışma ruhunun en güzel örneklerinin sergilendiği, milli ve dini ortak değerlerimizin canlandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı bir Kurban Bayramı’na daha ulaşmanın mutluluğunu ve coşkusunu yaşıyoruz” dedi.

09 Ağustos 2019 Cuma 13:44
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez’in Kurban Bayramı mesajı

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Kurban Bayramı ile ilgili yayımladığı mesajında, “Yardımlaşma ve dayanışma ruhunun en güzel örneklerinin sergilendiği, milli ve dini ortak değerlerimizin canlandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı bir Kurban Bayramı’na daha ulaşmanın mutluluğunu ve coşkusunu yaşıyoruz” dedi.


Vali Aykut Pekmez mesajında, “Bu bakımdan Bayramın manevi ikliminin tüm gönüllere, hanelere, şehrimize, ülkemize ve İslam dünyasına huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum.


Milli birlik, bütünlük ve kardeşliğe ziyadesiyle ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde kırgınlıkları ve dargınlıkları bir kenara bırakarak sevgiyle, hoşgörüyle tam bir kaynaşma ve birliktelik ruhuyla hareket etmeli ve sürekli dayanışma içinde olmalıyız.


Bu bağlamda vatandaşlarımızın Kurban Bayramını yakınları ve sevdikleriyle birlikte huzur ve güven içerisinde gönül rahatlığıyla geçirebilmesi için Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarca gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Bayram vesilesiyle seyahate çıkacak vatandaşlarımızdan trafikte azami derecede dikkatli olmalarını ve hiç kimsenin bayram sevincinin acı ve hüzne dönüşmemesini diliyorum.


Birlik, beraberlik ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle, tüm Adıyamanlı hemşerilerimin mübarek Kurban Bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bu vesile ile eşsiz fedakarlıklarını hiçbir zaman unutmayacağımız aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi de şükranla anıyor, herkese sevdikleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 13:44
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