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Ekonomi Adıyaman Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Ekonomi

Adıyaman Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Adıyaman Üniversitesi’nin Adıyaman ili ve ilçelerindeki birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 38 (Otuz Sekiz) adet sözleşmeli personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 13:51:00 -
Adıyaman Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre müracaatlar, 23.03.2022 tarihinden itibaren  Adıyaman  Üniversitesi  Rektörlüğü  Personel  Daire  Başkanlığına  Başvuru Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen yapılacaktır.

-  Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Adayların birden fazla kadroya başvuru yaptığı tespit edildiği takdirde başvurusu geçersiz sayılacaktır.

-  Yanlış,  yanıltıcı  veya  yalan  beyanda  bulunan  adaylar,  yerleştirmeden  doğan  tüm  haklarını  kaybedecek  olup  gerçeğe  aykırı  bilgi/  belge  teslim

edenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilip haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

-  Üniversitemiz gerekli durumlarda ilan metninde ve ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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