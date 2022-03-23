Adıyaman Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Adıyaman Üniversitesi’nin Adıyaman ili ve ilçelerindeki birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 38 (Otuz Sekiz) adet sözleşmeli personel alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre müracaatlar, 23.03.2022 tarihinden itibaren Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına Başvuru Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen yapılacaktır.
- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Adayların birden fazla kadroya başvuru yaptığı tespit edildiği takdirde başvurusu geçersiz sayılacaktır.
- Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı bilgi/ belge teslim
edenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilip haklarında yasal işlem başlatılacaktır.
- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilan metninde ve ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
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